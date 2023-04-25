Достигшие 80 лет пенсионеры будут получать надбавку с 1 мая

15:13, 25 апреля 2023, ПАИ

Надбавку в 7,5 тысяч рублей к пенсии начнут получать пенсионеры, достигшие 80 лет, с 1 мая. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — приводит ее слова агентство «Прайм».

У Социального фонда есть вся информация о пенсионерах, поэтому в большинстве случаев дополнительных заявлений писать не придется. Например, это касается тех, кто уволился в январе или принес дополнительные документы для учета стажа.

Однако о некоторых изменениях фонд придется известить. Например, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка. В этом и других случаях важно самому обратиться с заявлением, подчеркнула Иванова-Швец.