Регистрация участников «блошиного» рынка началась в Пскове

15:38, 25 апреля 2023, ПАИ

Регистрация участников «блошиного» рынка началась в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Вы хотите купить старинную вещь, а может быть, у вас есть что предложить любителям антиквариата или вы просто любите побродить по блошиному рынку в поисках идей для интерьера? Тогда вам на Георгиевскую, 4. Центр туризма и творческих индустрий Пскова открывает новый сезон проекта «Псков Винтаж», - рассказал Борис Елкин.

Каждую субботу во внутреннем дворе усадьбы «будет идти торговля уникальными изделиями». Регистрация участников по телефону 29-01-01.