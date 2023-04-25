Ревизия: как отдохнуть на Тиглицком озере

18:42, 25 апреля 2023, ПАИ

Любите свежий воздух, красоту природы и тишину? Тогда вам точно сюда — на берег Тиглицкого озера в посёлке Крупп Печорского района.

Здесь, на самом берегу чистейшего озера, где бьют ключи и поселилось семейство бобров, открылась база отдыха «Хуторок». Экспертная организация, аккредитованная Ростуризмом РФ, присвоила комплексу категорию три звезды.

В новеньких коттеджах пахнет свежим деревом. Все они оборудованы необходимым для комфортного отдыха. В каждом из них по два санузла, по две – четыре спальни в зависимости от вместимости коттеджа. В просторной гостиной можно отдохнуть у телевизора, а в просторной и удобной кухне — приготовить ваши любимые блюда. Кроме того, коттеджи оснащены стиральными машинами и предусмотрено место для сушки белья.

Главный корпус состоит из 16 двухместных номеров, также со всеми удобствами. Здесь есть место для обеденной зоны с кухней, оснащённой микроволновой печью, холодильником и кулером с водой.

Территория базы хороша для неспешных прогулок. В прохладной тени сосен можно отдохнуть от палящего летнего зноя, а на гостеприимной черничной поляне — полакомиться спелыми душистыми ягодами.

И как удержаться, чтобы не окунуться в прохладные воды Тиглицкого озера?! По преданию, здесь живёт русалка, правда, нам её увидеть не довелось. Велосипеды, катамараны, рыбная ловля, бани, беседки для барбекю, релакс на лавочке у подножия воды — что может быть чудеснее?

Кстати, по поводу проезда в приграничную зону, где находится посёлок Крупп, можно не волноваться: при бронировании жилья администратор внесёт вас в специальные списки для пропуска.

Реклама. ООО «Хуторок»