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Горводоканал заменил участок водопровода на улице Новгородской в Пскове

Специалисты Горводоканала заменили участок водопровода на улице Новгородской в Пскове. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Фото здесь и далее: Горводоканал Пскова

«По этой улице проходит водопровод диаметром 200 мм, который в силу своего износа часто создавал аварийные ситуации, – сообщил начальник участка водопроводных сетей насосной станции Александр Иванов. – Необходим был капитальный ремонт трех водопроводных колодцев и замена участка водопроводной линии длиной 86 метров».

Александр Иванов также рассказал, что на предприятие поступила информация о предстоящем асфальтировании улицы в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной городской сети». Чтобы не вскрывать потом новый асфальт, специалисты комплексно обследовали территорию и приняли решение заменить аварийный трубопровод до начала дорожных работ. Прокладку полиэтиленовой трубы взамен прежней, которая частично состоит из стали, частично из чугуна, проводили методом протаскивания в существующую трубу.

Новый водовод имеет диаметр 160 мм. В ресурсоснабжающей организации уверены, что все проблемы с нештатными ситуациями на этом отрезке можно забыть благодаря замене изношенной трубы на полиэтиленовую. По техническим характеристикам этот материал устойчив к коррозии, агрессивным химическим средам, экологически безопасен и со сроком эксплуатации как минимум 50 лет.

На время работ водоснабжение ежедневно приостанавливали с 9:00 до 18:00. «В этой зоне оказались предприятия и ведомственные учреждения, многоквартирные дома под отключение воды не попали», – добавил Александр Иванов.

В комплексе работ на Новгородской были задействованы порядка 12 специалистов Горводоканала, три единицы техники. Теперь до конца недели рабочим предстоит закончить послойное отсыпание участка грунтом, потом его по технологии прольют водой, отсыпят щебнем и передадут дорожной организации для асфальтирования.

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