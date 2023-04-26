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Общество

Вышел первый подкаст о медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето»

Вышел первый подкаст о молодежной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето». 

В чем смысл новой экспедиции в места проживания сето, что такое медиаэкспедиция и какие запланированы научные публикации по этой теме, обсудили с Натальей Большаковой, заведующей научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета, кандидатом филологических наук, научным руководителем молодежной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето».

Отметим, проект «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето» реализует Псковский государственный университет при финансовой поддержке всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

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