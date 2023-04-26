Великолучане помогли упавшей в обморок прохожей

16:58, 26 апреля 2023, ПАИ

Великолучане оказали оказали первую помощь девушке, которая потеряла сознание в центре города, сообщает издание Luki-News.

26 апреля на мосту через реку Ловать стало плохо девушке: она упала в обморок. «Я очень испугалась, потому что передо мной впервые человек упал в обморок. Но, несмотря на это, я быстро сориентировалась и вызвала скорую», - рассказала подруга девушки, которой стало плохо.

Молодые люди, проходившие мимо, помогали держать девушку, водитель одной из городских маршруток поделился нашатырным спиртом, а сотрудники полиции усадили её в автомобиль, когда великолучанке стало немного лучше. Затем прибыли врачи, которые помогли девушке окончательно прийти в себя.