Памятник воину-освободителю обновили в Себежском районе

17:46, 26 апреля 2023, ПАИ

Торжественное открытие памятка воину-освободителю прошло на братском захоронении в деревне Боярино Себежского района 25 апреля. Об этом сообщает газета «Призыв».

Старый памятник на захоронении был установлен в 1963 году. «В прошлом году было принято решение заменить старый монумент, который уже не подлежал реставрации. Реконструкция прошла в короткие сроки, рабочим активно помогали жители деревни, и открытие обновленного памятника состоялось накануне празднования регионального праздника – Дня Знамени Победы и в канун Дня Победы», - отметила жительница деревни Татьяна Беляева.

На открытии выступили глава Себежского района Леонид Курсенков и представитель пограничной службы, которые поздравили жителей с праздником.

Местные жители специально для этого дня написали стихи, а сотрудники районного культурного центра и пограничных войск исполнили на мероприятии тематические песни.