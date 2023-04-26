Директор великолукской школы выступила на всероссийском форуме

22:11, 26 апреля 2023, ПАИ

Директор Великолукской школы выступила на I Всероссийском форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребёнка». Об этом сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский.

Форум прошёл в Грозном. Директор школы № 6 Наталья Любавина стала ключевым спикером мероприятия.

Вопросам создания дружественной среды в школах особое внимание на форуме уделили в рамках круглых столов «Дружелюбная образовательная среда для успешности каждого ребёнка», где также выступила Наталья Любавина.