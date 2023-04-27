Главный санитарный врач РФ: Корью заболели уже 1000 человек

07:26, 27 апреля 2023, ПАИ

Ситуация с корью остается напряженной, с начала года заболело более 1000 человек, но эпидемии тем не менее не будет, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, почему участились вспышки инфекции и кому нужно сделать прививку. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы так давно спокойно живем без кори, что уже забыли, как это было, пока не создали вакцину. Массовые прививки начали делать с 1967 года, а в допрививочный период в стране ежегодно заболевало примерно 1,5 миллиона детей, - сообщила глава федеральной службы в интервью «России 24». - Взрослые не болели, потому что чаще всего переносили заболевание в детские годы. Но если прививки не было и если в детстве человек не переболел, он может заразиться во взрослом возрасте. А для взрослых корь представляет серьезную угрозу».

Охват привитых детей в стране, по словам Поповой, достигает 97%, и поэтому сохраняется высокий уровень популяционного иммунитета. Поэтому эпидемии не будет.

«Тем не менее корь, как и другие инфекции, имеет циклический характер: каждые 4-6 лет мы видим подъем заболеваемости. Наблюдается он и сейчас. В этом году зарегистрировано более 1000 заболевших. Но обычно подъем носит осенне-весенний характер, и сейчас мы уже видим снижение», - подчеркнула Анна Попова.

Крупные очаги, которые имели место в четырех регионах, локализованы, хотя единичные случаи инфекции, конечно, еще будут. К тому же надо учесть: ситуация по кори обострилась во многих странах, где во время пандемии были приостановлены плановые прививки. Поэтому вирус можно привезти и из поездки.

С 3 апреля в стране началась подчищающая вакцинация против кори, и на сегодняшний день дополнительно привито уже 500 тысяч человек. Это не только те, кто контактировал с заболевшими (а таких в санитарной службе насчитали 300 тысяч человек), но и мигранты, и люди из групп риска, и просто те, кто хочет себя защитить. «Корь очень хорошо блокируется вакцинацией. Поэтому те, кто не сделал прививку, - сделайте. Особенно она необходима людям со сниженным иммунитетом, и если женщина планирует беременность. Получить корь или краснуху во время беременности очень опасно», - заключила Попова.

«Если хотите привиться, совсем не обязательно идти в коммерческий медцентр, - пояснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. - Вакциной обеспечены государственные медучреждения. Бесплатно привиться можно в любой точке страны. Вакцин у нас несколько - есть моновакцина, которая работает только против кори, также есть двухкомпонентная (корь+паротит), трех- и четырехкомпонентные, которые защищают от нескольких инфекций сразу. Можно выполнить тест на наличие антител к кори и другим инфекциям, и если их нет или титр ниже необходимого уровня, - привиться».

Корь хорошо блокируется вакцинацией, дополнительную прививку за апрель получили уже 500 тысяч человек