Селезень запутался и погиб в брошенных рыболовных сетях
Рыбаки Псковской области призывают своих коллег не бросать рыболовные снасти без присмотра. В популярных местах рыбалки оставленные сети угрожают окружающей природе.
«В сетке запутались два селезня. Сеть выдрал и разрезал, а селезень один благополучно отпущен, второй закрутился в сетке и утонул», — пишет Алексей Фролов в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 апреля 2023
Селезень запутался и погиб в брошенных рыболовных сетях