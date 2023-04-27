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Общество

Селезень запутался и погиб в брошенных рыболовных сетях

Фото Алексея Фролова

Рыбаки Псковской области призывают своих коллег не бросать рыболовные снасти без присмотра. В популярных местах рыбалки оставленные сети угрожают окружающей природе.

«В сетке запутались два селезня. Сеть выдрал и разрезал, а селезень один благополучно отпущен, второй закрутился в сетке и утонул», — пишет Алексей Фролов в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской».

Фото Алексея Фролова

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