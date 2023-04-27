Дождь и до +11 градусов прогнозируют сегодня в Пскове

09:33, 27 апреля 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 27 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Днём в большинстве районов, ночью местами прогнозируются кратковременные дожди. Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днём составит от +9 до +14, ночью - от -2 до +3 градусов.

В Пскове днём синоптики прогнозируют кратковременный дождь, ночью без существенных осадков. Температура днём - от +9 до +11, ночью от -1 до +1.

В Великих Луках пройдут кратковременные дожди, температура днём составит от +11 до +13, ночью - от 0 до +2.