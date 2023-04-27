Александр Котов: Парламентаризм предоставляет людям возможность быть услышанными

11:52, 27 апреля 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сенаторов, депутатов всех уровней и жителей Псковской области с Днём российского парламентаризма. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что парламентаризм является неотъемлемой частью демократического государственного устройства - «этот институт предоставляет всем слоям общества возможность быть услышанными через своих представителей. Обладая законодательными, надзорными и представительскими функциями парламенты становятся площадкой взаимодействия власти и гражданского общества, политических, профессиональных, общественных, территориальных сообществ», - отметил Александр Котов.

Он добавил, что деятельность всенародно избранных парламентов, а потому наделённых полномочиями от имени народа и в интересах народа принимать решения, влияет на все сферы жизни. От качества и своевременности принимаемых законов зависят стабильные общественные взаимоотношения, реализация экономического потенциала территорий, развитие социальной сферы, сохранение исторического наследия и продвижение новых инициатив.

«Уверен, депутаты всех уровней осознают ответственность перед страной и согражданами и приложат максимум усилий для эффективного осуществления парламентской деятельности во благо людей и Отечества», - заключил председатель Собрания.