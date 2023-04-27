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Врачи Псковской областной больницы спасли жизнь своему коллеге

Врачи Псковской областной больницы провели лечение и спасли жизнь своему коллеге Юрию Зеленкову после перенесенной постковидной пневмонии. Об этом ПАИ рассказали в медучреждении.

Фото: Псковская областная больница

Заместитель главного врача Центральной городской больницы Великих Лук потерял возможность вставать из-за резкой боли в спине. Врачи диагностировали у 58-летнего пациента остеомиелит 9-го и 10-го грудных позвонков. По словам эксперта, это серьёзное воспалительное поражение позвонков гнойного характера, сопровождающееся высокой летальностью. Шефство над пациентом взял заместитель главного врача областной больницы по хирургии, нейрохирург Андрей Авдей.

«В Псковской области не было ранее такого опыта, это первый пациент с подобным заболеванием, которого мы ведём от начала до конца», – подчеркивает главврач областной больницы Евгений Панфёров.

Лечение началось с курса антибактериальной терапии. Затем врачи провели санацию гнойного очага с удалением тел измененных позвонков и замещением их эндопротезом. Операция проходила при участии завотделением хирургии позвоночника № 6 СПб НИИФ Минздрава России, врача – хирурга-вертебролога Дениса Наумова. Вторым этапом лечения стала протяжённая внеочаговая транспедикулярная фиксация, обеспечивающая полную неподвижность позвоночника. Лечение провели 13 апреля.

После полутора месяцев в стационаре у пациента улучшилось самочувствие. Он уверенно сидит, болевые ощущения исчезли, он уже сделал несколько шагов. С пациентом занимается инструктор ЛФК.

«Я очень благодарен больнице, здесь работают профессиональные, грамотные люди, приятно наблюдать отношение к пациентам. Процесс восстановления идёт в прогрессивном порядке. Для меня это является волшебством. Я сам работник здравоохранения, и мне до конца не понятно, как это возможно. Я считаю, что Андрей Анатольевич Авдей совершил чудо. Мы на правильном пути», – поблагодарил коллег Юрий Зеленков.

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Врачи Псковской областной больницы спасли жизнь своему коллеге

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