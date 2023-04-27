Жители Опочки присоединились к всероссийскому субботнику

17:32, 27 апреля 2023, ПАИ

Субботник провели сотрудники районной и городской администраций в Опочке. Они навели порядок у вала и побелили деревья на центральной улице города в рамках всероссийской экологической акции, пишет газета «Красный маяк».

Глава администрации городского поселения Елена Николаева рассказала, что в ходе субботника приводятся в порядок парки, скверы и другие места отдыха опочан, территории у памятных знаков, а также дворы многоквартирных домов и частного сектора.

«Территории для уборки выделены для каждого предприятия и организации. Ежегодно неоценимую помощь нам оказывают учащиеся школ и колледжа. За это им огромное спасибо. Как и прежде, к субботнику присоединились индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные граждане. Ведь можно убрать не только у своего дома, но и помочь привести в порядок другие места», - отметила глава администрации.