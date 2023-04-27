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Общество

Псковскому Фонду капремонта не вернут миллион рублей за унитазы и бачки

Арбитражный суд Псковской области отказал Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в удовлетворении требования о возврате стоимости унитазов и бачков, установленных в доме № 71б на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в суде.

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области - обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Капитал-Строй» о взыскании 924 тысяч 130 рублей 68 копеек. Между сторонами был заключен договор подряда. Общество согласно условиям договора выполнило работы по капитальному ремонту водоотведения, ХВС И ГВС. Работы были приняты без замечаний и оплачены.

По результатам проведенной в отношении фонда выездной проверки Управления Федерального казначейства по Псковской области сделан вывод о допущенных нарушениях требований законодательства, поскольку фонд принял и оплатил работы по установке санитарно-технических приборов в количестве 145 штук (унитазов, бачков, гофр), не относящихся к общедомовому имуществу.

Фонд обратился к обществу с требованием вернуть 924 тысяч 130 рублей 68 копеек стоимости установленных санитарно-технических приборов. Ответчик возражал против удовлетворения требований, ссылаясь на согласованные сторонами условия договора в части установки унитазов и гофр, кроме того, из-за непосредственного соединения унитазов со стояками невозможно было выполнить замену трубопроводов без демонтажа унитазов без их повреждения.

Суд указал, что ответчик в рассматриваемом случае не определял объем и виды предполагаемых к выполнению по договору работ. Напротив, соответствующие условия должен был определять фонд.

«При таких обстоятельствах неверное отнесение заказчиком спорных работ к работам в отношении общедомового имущества, с учетом того, что данные работы фактически выполнены подрядчиком в полном объеме и качественно, не свидетельствует о наличии у ответчика неосновательного обогащения», - пояснили в суде.

Таким образом, требование о возврате денежных средств за выполненные и принятые истцом работы предъявлено необоснованно.

Решение по делу в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.

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