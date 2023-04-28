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Общество

Три врача приехали работать в Великолукский район

Коллектив поликлиники № 3 в деревне Золотково пополнился тремя специалистами, сообщает газета «Наш путь».

Это врач-терапевт Варвара Алиед, врач-стоматолог Шохрух Шарипов и врач – стоматолог-ортопед Александр Корешков.

«Я всегда мечтала лечить людей»

Фото газеты «Наш путь»

На сегодняшний день Варвара Алиед — единственный врач-терапевт с высшим профессиональным образованием в штате поликлиники № 3.

«Ещё в детстве я мечтала лечить людей, помогать им, быть по-настоящему полезной», — рассказала Варвара.

Родилась она в городе Великие Луки, окончила с золотой медалью кадетскую школу и поступила в 1-й Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, который окончила в 2021 году.

«Моим первым профессиональным испытанием стала работа в Великолукском ковид-центре. Я тогда была ещё студенткой. Работать там, конечно, было очень тяжело: тогда ещё не было изобретено эффективное лечение против коронавируса, и мне приходилось видеть, как страдают люди… Это действительно сложно — всей душей хотеть помочь человеку, но не знать, как именно это сделать», — поделилась Варвара.

В настоящее время доктор принимает пациентов в двух поликлиниках — № 2 в городе Великие Луки и № 3 в деревне Золотково.

«Для себя другой профессии не видел»

Фото газеты «Наш путь»

Для стоматолога Шохруха Шарипова районная поликлиника — первое место работы в жизни. Родился молодой человек в Таджикистане, высшее образование получал в Чебоксарах — в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова, по окончании которого и начал работу в поликлинике № 3 в деревне Золотково.

«Помимо меня, в моей семье ещё двое медиков — дедушка и сестра. Моё нынешнее место работы мне очень нравится. Надеюсь и дальше приносить людям пользу», — отметил Шохрух.

Врач в третьем поколении

Фото газеты «Наш путь»

Врач – стоматолог-ортопед Александр Корешков — продолжатель настоящей медицинской династии. Родился он в городе Великие Луки, высшее образование получил в Смоленской государственной академии. Первым местом работы Александра Владимировича стала стоматологическая поликлиника города Великие Луки.

«Стоматологом я был, можно сказать, с самого рождения, — поделился своей историей доктор. — Мой отец работал заведующим ортопедическим отделением, а до того — главным врачом Великолукской стоматологической поликлиники. Мама — детский врач-стоматолог. Бабушка работала в рентген-кабинете, дедушка был старшим зубным техником. Так что неудивительно, почему я выбрал такую профессию. Кстати, мой сын тоже собирается поступать учиться на стоматолога. Вот такая у нас получается врачебная династия».

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