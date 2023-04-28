Акция «Сад памяти» прошла в посёлке Кунья
В преддверии Дня Победы в посёлке Кунья вновь прошла акция «Сад памяти». Об этом сообщает газета «Пламя».
Участие в мероприятии приняли члены хора ветеранов «Оптимист», работники районного культурного центра и центральной библиотеки. Волонтёры высадили лиственные деревья вдоль дороги, ведущей к посёлку со стороны деревни Волково.
Саженцы берёз предоставило Великолукское лесничество. Таким образом, работники культуры вновь поддержали и продолжили международную акцию, впервые стартовавшую в 2020 году.
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