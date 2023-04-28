Акция «Сад памяти» прошла в посёлке Кунья

00:54, 28 апреля 2023, ПАИ

В преддверии Дня Победы в посёлке Кунья вновь прошла акция «Сад памяти». Об этом сообщает газета «Пламя».

Участие в мероприятии приняли члены хора ветеранов «Оптимист», работники районного культурного центра и центральной библиотеки. Волонтёры высадили лиственные деревья вдоль дороги, ведущей к посёлку со стороны деревни Волково.

Саженцы берёз предоставило Великолукское лесничество. Таким образом, работники культуры вновь поддержали и продолжили международную акцию, впервые стартовавшую в 2020 году.