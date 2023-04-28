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Общество

Россиянам назвали лучшие маринады для шашлыка

Слишком острые и жирные маринады для шашлыка могут оказать неблагоприятное действие на органы пищеварения, поэтому лучше приготовить маринады с использованием овощей, фруктов и ягод, например, клюквы, киви, пюре из помидоров, а также йогурта, сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Маринад не только позволяет сделать мясо более мягким и сочным, но и придать ему дополнительные вкусовые оттенки. Однако слишком острые, пряные и жирные маринады могут оказать неблагоприятное действие на органы пищеварения. Для приготовления домашнего маринада, наряду с неострыми и нежирными традиционными вариантами, можно использовать различные кислые фрукты: лимоны, кислые яблоки, киви, клюкву. Их можно нарезать мелкими кусочками, растереть в пюре или отжать сок», - приводит слова Стародубовой РИА Новости.

Она отметила, что для нежного белого мяса в качестве маринада подойдет кефир или йогурт с добавлением куркумы или розмарина, а для рыбы можно использовать пюре из помидоров или лимонный сок.

«При приготовлении шашлыка избегайте образования темной твердой корочки», - подчеркнула диетолог. Антонина Стародубова рассказала, что в качестве гарнира лучшим сопровождением к мясу станут различные свежие овощи и зелень. Она советует приготовить на решетке ломтики баклажанов, кабачков, репчатого лука, помидоров и болгарского перца.

В свою очередь, специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова отметила, что шашлык не следует готовить из замороженного мяса, так как при заморозке и последующей разморозке теряется значительная часть питательных веществ, которые содержатся в свежем мясе. По ее словам, такой шашлык будет жестким и безвкусным.

«Готовить шашлык из парного мяса только что забитого животного тоже не стоит. С туши должна стечь кровь, мясо должно полежать, «отдохнуть» несколько часов», - рассказала Павлова. Также специалист добавила, что шашлык в маринаде может храниться не более суток. Готовое же блюдо должно храниться в холодильнике не больше 36 часов.

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