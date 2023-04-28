Путин подписал закон о постановке диагноза «наркомания»

16:49, 28 апреля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому медицинское освидетельствование исключается из процедур для постановки диагноза «наркомания», сообщает РИА Новости.

«В соответствии с действующей редакцией статьи 1 закона № 3-ФЗ, больной наркоманией – это лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен диагноз «наркомания». При этом медицинское освидетельствование, в соответствии с частью 1 статьи 65 Закона № 323-ФЗ, представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых последствий. Статьей 2 Закона № 323-ФЗ установлено, что наркомания является заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества», - говорится в заключении социального комитета Совфеда.

Закон исключает медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен диагноз. Таким образом, уточняется содержание понятия «больной наркоманией».