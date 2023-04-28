В Госдуме предложили привязать сумму автомобильных штрафов к МРОТ

19:00, 28 апреля 2023, ПАИ

Рассчитывать автомобильные штрафы на основе минимального размера оплаты предлагают депутаты от ЛДПР.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — говорится в пояснительной записке, передаёт РИА Новости. Документ направили в правительство для получения отзыва.

Как отметил один из его авторов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пока что система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения несовершенна, из-за этого люди могут получать штрафы в размере, который превышает МРОТ.

«Следует отметить, что при установлении штрафов за административные нарушения в области дорожного движения не учитывается крайне низкий уровень доходов большинства граждан нашей страны», — подчеркнул он.