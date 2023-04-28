ЕР и «Волонтёры Победы» организуют встречи и подарки для ветеранов к Дню Победы

20:41, 28 апреля 2023, ПАИ

Активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов, сообщается на сайте er.ru.

Во всей стране, в том числе в новых регионах, проживает более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. «Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать спасибо героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», — отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

По её словам, всё больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

«Такие встречи навсегда оставляют след в нашем сердце, потому что только истории от первого лица могут так глубоко затронуть наши чувства. Ведь когда узнаешь из первых уст об ужасах, которые пришлось пережить нашему народу, сделаешь всё, чтобы не допустить повторения», — сказала Ольга Занко.

Также активисты «Единой России» и «Волонтёров Победы» организуют в регионах возложения цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны. Волонтёры соберут информацию от ветеранов, которые самостоятельно не могут почтить память сослуживцев, и сделают это за них.

«Ко Дню Великой Победы, дню доблести и силы духа, ведут подготовку все партийцы Псковской области, ведь 9 Мая — священная дата в отечественной истории. 110 героических ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках защищали нашу Родину от врага, будут поздравлять самые авторитетные члены партии. Это большая честь, и «Единая Россия» с особым вниманием подходит к организации главного праздника страны. Мы уже подготовили подарки, цветы и открытки для всех тех, кто ковал Великую Победу на фронте», — рассказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он также добавил, что ведутся переговоры с творческими коллективами, готовятся парады у домов ветеранов там, где в силу возраста и состояния здоровья они не смогут принять участие в масштабных торжествах.

Помимо этого, все желающие смогут написать письма ветеранам, а волонтёры Победы доставят их адресатам. Также активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» помогут участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке придомовых территорий и высадят цветочные клумбы под окнами их домов.

Кроме того, «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвящённые героям и событиям того времени, а также воинские захоронения.