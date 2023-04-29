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Общество

Порядок доставки пенсии изменится в России с 1 мая

Согласно принятому в марте федеральному закону, с 1 мая доставлять пенсии наличными будет только «Почта России», рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

До мая россияне могут получать пенсии на счёт в банке, в отделениях «Почты России», через почтальона на дому или в кассах банковских организаций. Теперь же закон установил исключительное право «Почты России» доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами, пишет «Прайм».

Как ранее объясняли авторы законопроекта, это делается для того, чтобы исключить из процесса недобросовестные частные компании, которые доставляют пенсии с задержками.

«Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остаётся несколько вариантов получения выплат: на банковский счёт, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках», — рассказал юрист.

Выбрать наиболее удобный вариант получения пенсии можно в Социальном фонде, посетив клиентский офис лично или отправив заявление в электронном виде.

Ранее сообщалось, что Соцфонд представил майский график выплаты псковичам пенсий и пособий.

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