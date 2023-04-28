Соцфонд представил майский график выплаты псковичам пенсий и пособий

09:50, 28 апреля 2023, ПАИ

Жителям Псковской области представили график выплаты пенсий и пособий в мае. Выплатной период в регионе начинается с пятого числа каждого месяца. Псковским пенсионерам, получающим пенсии и социальные выплаты через почту, стоит ждать выплат по графику доставки и режиму работы отделений почтовой связи, начиная с 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района в обычном режиме осуществляется 9 числа каждого месяца. В связи с тем, что 9 мая – выходной день, доставка пенсии будет осуществлена досрочно, 5 мая.

Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено по обычному графику, 11 мая.

Дата второго этапа финансирования кредитных учреждений для Пскова и районов области - 22 мая.

Выплата мер социальной поддержки через кредитные организации за 3 число будет произведена 3 мая, через отделения почтовой связи - по графику работы почты, начиная с 5 мая.

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком работающим гражданам за 8 число будет перечислена досрочно - 5 мая.

Выплату из средств материнского капитала за май псковские семьи получат 5 июня.