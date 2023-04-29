Московский ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

19:40, 29 апреля 2023, ПАИ

Московский ЦСКА победил казанский «Ак Барс» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина.

Седьмой матч серии прошел в Казани в субботу и завершился победой армейцев со счетом 3:2 (0:1; 3:1; 0:0). В составе победителей отличились Антон Слепышев (21-я минута), Владилав Каменев (31) и Даррен Диц (32). У казанцев шайбы забросили Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28).

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. Армейцы в третий раз стали обладателями Кубка Гагарина (2019, 2022) и сравнялись по числу чемпионских титулов в КХЛ с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018).

Армейцы в 37-й раз (с учетом чемпионатов СССР) завоевали золотые медали чемпионата страны. Казанцы шестой раз стали серебряными призерами.



