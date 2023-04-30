Информационно-познавательный форум стартовал в Гдове

12:54, 30 апреля 2023, ПАИ

Третий информационно-познавательный форум «Молодёжь Гдовщины» стартовал в Гдове. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Участники из разных мест Гдовского района в возрасте от 14 до 40 лет собрались в центре досуга и культуры. Они уже прошли регистрацию и тренинги командообразования.

Поприветствовал участников форума глава Гдовского района Алексей Васильев. Он отметил, что форум имеет все шансы стать не только традиционным местом встреч активной молодёжи района, но и перейти на другой уровень — с привлечением ребят из других регионов.

После торжественной церемонии открытия участники отправились на «Диалог на равных». «Впереди их ждёт интересный разговор с главой района, депутатом Областного Собрания депутатов Владимиром Кузём и и. о. начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристиной Лунёвой», — отмечается в сообщении.