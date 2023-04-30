Скончался российский модельер Вячеслав Зайцев
Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет.
По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации, передает РИА Новости.
Вячеслав Зайцев — заслуженный деятель искусств РСФСР и народный художник России. Он стал первым советским и российским модельером, который получил право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже. В 1989 году Зайцев стал победителем саммита в Токио «Пять лучших модельеров мира». Модельер награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также удостоен многих общественных наград и премий.
Комментарии: 0 Обсудить >>>