Скончался российский модельер Вячеслав Зайцев

20:20, 30 апреля 2023, ПАИ

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет.

По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации, передает РИА Новости.

Вячеслав Зайцев — заслуженный деятель искусств РСФСР и народный художник России. Он стал первым советским и российским модельером, который получил право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже. В 1989 году Зайцев стал победителем саммита в Токио «Пять лучших модельеров мира». Модельер награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также удостоен многих общественных наград и премий.