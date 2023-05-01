В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

09:47, 01 мая 2023, ПАИ

В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

«На второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство», — написал он.

Дрозденко уточнил, что злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населённых пунктов и инфраструктуры, так как подстанция автоматически переключила сеть.

На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.

Как сообщил Дрозденко, специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры, сняв с неё и разминировав заряд с взрывателем.

Сейчас проводится обследование других опор на повреждённой линии, добавил губернатор.

