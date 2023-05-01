Игорь Иванов: Профсоюзы в единстве с народом и Отчеством

11:36, 01 мая 2023, ПАИ

Сегодня, 1 мая, в Праздник Весны и Труда, Псковский областной совет профсоюзов организовал онлайн-митинг.

В ходе первомайского мероприятия к жителям Псковской области обратились председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководители отраслевых профобъединений.

«Псковский областной совет профсоюзов с большой радостью вас поздравляет с Праздником Весны и Труда, — обратился к псковичам Игорь Иванов. — В этом году комитетом солидарных действий независимых профсоюзов России утверждён главный лозунг: «Солидарность трудящихся — единство страны».

Игорь Иванов подчеркнул, что в этом году профсоюзы отказались от больших публичных массовых мероприятий из-за требований безопасности.

«Сегодня мы должны быть сосредоточены на конкретных делах, должны быть в единстве со всей страной, со своим Отечеством. Поэтому основные мероприятия — это патриотический автопробег, рабочая встреча с губернатором, работа в рамках муниципальных, региональных и трёхсторонних комиссий, сбор гуманитарной помощи для военнослужащих в рамках благотворительного концерта», — сообщил Игорь Иванов.

В завершение выступления руководитель областного профобъединения пожелал всем жителям Псковской области «большой Победы, которая обязательно будет».