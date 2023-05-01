Первомайский велопробег прошел в Пыталово
Велопробег, проведенный в рамках акции #НаДорогеВсеРавны прошел в Пыталово сегодня, сообщает газета "Наша жизнь".
Целью акции было привлечь внимание автомобилистов, чтобы они не воспринимали велосипедистов, как помеху на дороге. Важно повысить культуру и лояльность водителей к людям, передвигающимся на велосипеде.
Все желающие прибыли к зданию бывшего КБО, где сотрудники молодежного центра раздали всем желающим георгиевские ленточки.
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева и заместитель главы администрации Полина Рубченя обратились к участникам со словами благодарности за проявленную инициативу и желание участвовать в данном мероприятии.
Перед стартом сотрудники ГИБДД напомнили участникам о правилах дорожного движения.
Маршрут пролегал через городские улицы Белорусская, Пионерская, Красноармейская, Пушкинская и Юнкерова и составил 4 км.
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