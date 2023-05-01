Наталья Горбачёва поздравила работников образования с Первомаем

13:40, 01 мая 2023, ПАИ

С Днём международной солидарности трудящихся поздравила жителей региона председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева в ходе онлайн-митинга псковских профсоюзов.

«Дорогие друзья, я передаю вам привет из солнечной Белоруссии и поздравляю вас, всех членов профсоюза, всех работников образования с нашим прекрасным общим праздником – Днём международной солидарности трудящихся», - обратилась к жителям Псковской области Наталья Горбачева.

Она пожелала всем здоровья, мира и благополучия. «Мы вместе. Мы победим. Победа будет за нами!», - подытожила Наталья Горбачева.