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Общество

В ГД назвали законопроект о распределении студентов-бюджетников популизмом

Депутат Госдумы Александр Мажуга в своём телеграм-канале написал, что считает популизмом законопроект об обязательном распределении после окончания университета студентов-бюджетников на трёхлетнюю отработку. Инициатива поступила от Государственного Совета Татарстана, сообщает РИА Новости.

«По поводу законопроекта, внесённого коллегами из Татарстана. Он касается обязательного распределения после окончания университета... Мол, давайте обяжем всех, кто учился на бюджете, отработать три года, а в случае отказа — компенсировать стоимость обучения... Скажу ещё: в России распределения больше нет и не должно быть! По моему мнению, внесение подобных законопроектов — это элемент нездорового популизма», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Мажуги, в России существует на данный момент целевой приём, который является инструментом обеспечения регионов необходимыми кадрами.

«Вот его и надо оптимизировать и совершенствовать. Более того, работа уже идёт. Недавно я писал, что Минобрнауки и Минтруд презентовали новую систему целевого набора студентов», — добавил депутат.
 

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