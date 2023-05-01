Обновлённая Конституция вступила в силу в Узбекистане

17:47, 01 мая 2023, ПАИ

Обновлённая Конституция Узбекистана, принятая по итогам всенародного референдума, вступила в силу с 1 мая, сообщает РИА Новости.

Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Ранее ЦИК сообщал, что проект закона о Конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2 %, или 15,034 миллиона человек, принявших участие в голосовании.

«Конституционный закон Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан», принятый на референдуме Республики Узбекистан 30 апреля 2023 года, вступил в силу с 1 мая 2023 года на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 1 мая 2023 года № 1245», — говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Обновлённый закон опубликован на сайте ЦИК. В соответствии с законодательством, принятые на референдуме решения и закон вступают в силу со дня официального опубликования итогов референдума ЦИК.

