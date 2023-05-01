Два беспилотника обезвредила ПВО над Крымом и Севастополем

21:24, 01 мая 2023, ПАИ

Итогом попытки атаки на Крым и Севастополь стало уничтожение одного беспилотника на подлёте к Севастополю и ещё одного на территории республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

Ранее Развожаев сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе и уничтожении одного БПЛА. Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник также сообщил об уничтожении одного беспилотника на западе полуострова.

«При попытке подлёта к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым», — сообщил Развожаев в своём телеграм-канале.