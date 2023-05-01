Парашютист упал на скалы в Турции

22:29, 01 мая 2023, ПАИ

Турист, предположительно россиянин, упал на скалы во время полёта на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным портала Gerçek Alanya, совершавший полёт на парашюте турист из РФ по неустановленной причине упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры.

«В спасательной операции задействованы пожарные Аланьи и береговая охрана. Известно, что упавший в ущелье турист получил переломы и разговаривает с трудом», — сообщает портал.

По его данным, спасатели планируют снять мужчину со скал и эвакуировать его вертолётом в больницу Газипаши или в Анталью. СМИ отмечают, что неделей ранее в Аланье погиб один человек и пострадал ещё один в результате потери контроля над парашютом и падения в море.