Тарифы на передачу электроэнергии выросли в России с 1 мая

22:43, 01 мая 2023, ПАИ

Правительство России распорядилось с 1 мая увеличить на 6,3 процента тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

«Установить с 1 мая тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, с учётом увеличения на 6,3 процента относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года», — говорится в документе.

Уточняется, что соответствующие тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети осуществляют Россети.