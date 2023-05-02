Движение поездов в Брянской области восстановили после схода вагонов

08:55, 02 мая 2023, ПАИ

Движение поездов восстановили на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где из-за взрыва с рельсов сошли вагоны. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«В 4:53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В ликвидации последствий участвовали около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

Ранее сообщалось, что в Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство.