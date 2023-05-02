Движение поездов в Брянской области восстановили после схода вагонов
Движение поездов восстановили на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области, где из-за взрыва с рельсов сошли вагоны. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
«В 4:53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
В ликвидации последствий участвовали около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, уложено около 100 метров железнодорожного полотна.
Ранее сообщалось, что в Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство.
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