Вышел второй подкаст о молодежной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето»

12:40, 02 мая 2023, ПАИ

Вышел подкаст #2 «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето».

Чем экспедиция этого проекта отличается от других, как воспитывают детей народа сето и какие впечатления оставила медиаэкспедиция – об этом и не только поговорили с участником проекта, студенткой 5 курса филологического факультета ПсковГУ Анастасией Сокольниковой.

Проект «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето» реализуется Псковским государственным университетом при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».