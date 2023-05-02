Скончался модельер Валентин Юдашкин

13:06, 02 мая 2023, ПАИ

Ушёл из жизни известный российский модельер Валентин Юдашкин, он скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Первый канал.

«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», — говорится в сообщении.

В 2016 году ему диагностировали рак почки. Также медики обнаружили метастазы в голове. В прошлом году он перенёс четыре операции за 20 дней.

Ранее сообщалось, что 30 апреля на 86-м году жизни умер модельер, народный художник РФ Вячеслав Зайцев.