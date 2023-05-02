Скончался модельер Валентин Юдашкин
Ушёл из жизни известный российский модельер Валентин Юдашкин, он скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Первый канал.
«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», — говорится в сообщении.
В 2016 году ему диагностировали рак почки. Также медики обнаружили метастазы в голове. В прошлом году он перенёс четыре операции за 20 дней.
Ранее сообщалось, что 30 апреля на 86-м году жизни умер модельер, народный художник РФ Вячеслав Зайцев.
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