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Культура

Выставка «Полибинский парк» открылась в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Выставка «Полибинский парк: красота и вдохновение» открылась в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской, расположенном в деревне Полибино Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке представлены документы и фотографии из фондов музея, раскрывающие состояние парка с середины 1950-х годов до наших дней. Экспозиция занимает 3 зала на втором этаже главного усадебного дома.

Фото: музей имени С. В. Ковалевской

Воспоминания С. В. Ковалевской о природе Полибино и окрестностей иллюстрируют работы художников из картинной галереи Литературно-художественного музея имени писателя И. А. Васильева и художника В. А. Травкина. На выставке также можно увидеть гербарий растений Полибинского парка, созданный учащимися биоквантума Детского технопарка «Кванториум» в Великих Луках, и познакомиться с энтомологической коллекцией В. А. Травкина, состоящей из бабочек, стрекоз, жуков.

На открытии выставки присутствовали создатель и заведующая музеем в период с 1986 по 2022 год В. П. Румянцева, начальник отдела туризма комитета культуры администрации Великих Лук З. В. Федорова, директор Литературно-художественного музея имени писателя И. А. Васильева О. В. Андреевская, художник, член Союза художников России, коллекционер В. А. Травкин, директор Полистовского заповедника Н. П. Кораблёв, глава Пореченской волости с коллегами, обучающиеся школы №1 города Великие Луки.

Участники мероприятия стали первыми зрителями премьерного показа фильма о парке, его истории, этапах реставрации, нынешнем состоянии.

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