Жительница Псковской области примет участие в параде Победы на Красной площади

14:15, 02 мая 2023, ПАИ

Жительница Невельского района Алина Солодухина примет участие в сопровождении парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщила врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Возможность поучаствовать в параде Победы девочка получила в рамках всероссийского конкурса «Послы Победы».

Всего определено 100 победителей конкурса, которые внесли личный вклад в сохранение памяти о Великой Победе, это представители разных регионов России.