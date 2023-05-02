Жительница Псковской области примет участие в параде Победы на Красной площади
Жительница Невельского района Алина Солодухина примет участие в сопровождении парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщила врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Возможность поучаствовать в параде Победы девочка получила в рамках всероссийского конкурса «Послы Победы».
Всего определено 100 победителей конкурса, которые внесли личный вклад в сохранение памяти о Великой Победе, это представители разных регионов России.
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