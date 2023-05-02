День молодежи в России перенесен на последнюю субботу июня

15:52, 02 мая 2023, ПАИ

В России День молодежи перенесен на последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, передает РИА Новости.

По ранее действовавшему распоряжению от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня.

Отметим, что праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи. Он отмечался в последнее воскресенье июня.