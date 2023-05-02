Фестиваль изобразительного искусства «Русский Север» пройдёт в Пскове

17:24, 02 мая 2023, ПАИ

Фестиваль «Русский Север» в сфере изобразительного искусства пройдёт в Пскове в сентябре этого года. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«К нам приедет большое количество гостей, которые на протяжении недели будут у нас в области рисовать, ездить, а потом представят итоги. Плюс они покажут большое количество работ, поэтому приглашаю всех псковичей на выставки», - сказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, Псков никогда не принимал такое большое количество художников. Фестиваль организует комитет по культуре региона совместно с Союзом художников.

Также Ольга Тимофеева рассказала, что в этом году планируется создать новые муралы. «Будут обязательно новые фишки, они уже в разработке и в задумках. Надеюсь, что мы один из проектов реализуем ко Дню города Пскова. Что касается идеи по картинам, я думаю, что мы практически закончили её», - сказала гостья студии.

По ее словам, в этом году в микрорайоне Овсище появилось ещё два мурала, созданных по мотивам произведений из Пушкинского заповедника. Отвечая на вопрос, будут ли рисовать мурал в честь Юлии Пересильд в Пскове, Ольга Тимофеева отметила: «Инициатив поступает от жителей очень много, все хотят что-то нарисовать. Это, конечно, здорово, но все-таки надо знать меру и понимать, где это можно сделать. Ведь должна быть какая-то концепция и логическое движение».

Напомним, ранее нарисовать мурал в честь Юлии Пересильд предложил псковский архитектор.