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Культура

Псковский архитектор предложил посвятить мурал Юлии Пересильд

Создать мурал с изображением актрисы Юлии Пересильд на одном из домов в городе Пскове предложил архитектор Владимир Шуляковский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). 

«К премьере фильма [«Вызов». - Прим. ред.] можно было бы торец дома украсить изображением Юлии Пересильд в скафандре, как это было бы в тему, здорово. Местная наша героиня», - сказал гость студии.

Псковский архитектор подчеркнул, что это всероссийская и отчасти даже мировая новость, что выходит фильм про космос. «Везде она звучит, кроме родины самой героини Юлии Пересильд», - заметил Владимир Шуляковский.  

Он уточнил, что такой мурал был бы к месту. «У нас Юлии Пересильд нет на торце дома, зато есть американский поэт Уолт Уитмен почему-то. Классно было бы создать такое панно, немножко мы тут не догоняем, по-моему. Повод прозвучать нашему городу в мировом информационном пространстве», - заключил гость студии.  

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, съемки которой проходили в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера фильма состоялась вчера в Москве. В большой прокат фильм выходит 20 апреля

Ранее сообщалось, что исполнительница главной роли в космической драме «Вызов» Юлия Пересильд пишет книгу о своей подготовке к полету на Международную космическую станцию (МКС), где проходила часть съемок картины. Книга получила название «Это космос, детка». 

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