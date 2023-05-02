Трудовые права работника восстановлены по требованию прокуратуры

18:09, 02 мая 2023, ПАИ

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Установлено, что за выполненную работу осужденный не получал заработную плату по причине его несвоевременного трудоустройства администрацией исправительной колонии.

По результатам проверочных мероприятий прокуратурой в адрес начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время нарушения закона устранены, произведены соответствующие денежные выплаты на лицевой счет. Виновное в нарушении трудовых прав работника должностное лицо привлечено к установленной законом ответственности.