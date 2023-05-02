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Общество

На 7,9% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге с начала года выросли на 7,9 %, сообщает пресс-служба РЖД.

В январе – апреле 2023 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 47,9 млн пассажиров, что на 7,9 % превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Из них 42,5 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+7,1 %), 5,4 млн — пассажиры дальнего следования (+14,2 %).

Пассажирооборот по итогам четырёх месяцев 2023 года вырос на 13,8 % и составил 5,4 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении — 1,5 млрд пассажиро-километров (+8 %), в дальнем следовании — 3,9 млрд пассажиро-километров (+16,2 %).

В апреле 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезено 13,2 млн пассажиров, что на 4,5 % больше уровня апреля 2022 года, из них в пригородном сообщении — 11,7 млн пассажиров (+4,1 %), в дальнем следовании — 1,5 млн пассажиров (+8,1 %).

Пассажирооборот в апреле составил почти 1,5 млрд пассажиро-километров, что на 7,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 412 млн пассажиро-километров (+2,7 %), в дальнем следовании — более 1 млрд пассажиро-километров (+9,2 %).

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