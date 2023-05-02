Сильный шквалистый ветер и дожди настигли Псковскую область

19:54, 02 мая 2023, ПАИ

Сильный шквалистый ветер и дожди настигли Псковскую область. Об этом сообщает телеграм-канал «Россети Северо Запад».

Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. 85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-02-20.