Грузовые вагоны сошли с рельсов в Брянске из-за взрыва железнодорожного полотна

21:52, 02 мая 2023, ПАИ

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Брянской области из-за взрыва железнодорожного полотна, сообщают правоохранительные органы.

Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщили в РЖД. С рельс сошли локомотив и 20 грузовых вагонов, пострадавших нет.

Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено.

Губернатор Брянской области заявил, что срабатывание взрывного устройства стало причиной повреждения ж/д полотна.