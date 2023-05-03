Почти 37% россиян хотят запретить сервисы аренды электросамокатов
Почти 37 % россиян считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить, говорится в исследовании сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.
Основные нарекания соотечественников — по поводу культуры вождения пользователей кикшеринга, несоблюдения ими скоростного режима, также граждан беспокоит, что самокатчики представляют опасность для пешеходов и водителей.
Больше всего сторонников запрета сервисов аренды самокатов среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет, а противников этого решения — среди россиян моложе 34 лет.
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