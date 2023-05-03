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Культура

Фестиваль плова проведут в Острове

Фестиваль плова пройдёт в Острове в сентябре. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Договоренность об этом была достигнута в рамках рабочей встречи главы района с представителями профильных комитетов сферы культуры, а также руководителем Туристского информационного центра Псковской области Ларисой Семашко, президентом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Геленой Самохваловой, исполнительным директором гостевого дома в Изборске Дмитрием Блицыным.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров

Руководитель туристического агентства из Дагестана Абдурахман Баталов рассказал об опыте проведения подобных фестивалей в других регионах страны. Их формат включал три составляющих: культурно-познавательные программы, выступления творческих коллективов, мастер-классы, игры, квесты и всевозможные детские конкурсы и, наконец, сам фестиваль-конкурс среди заявленных участников по приготовлению плова.

«Праздник рассчитан на семейный отдых. Наметили провести фестиваль 23-24 сентября. Площадкой проведения мероприятия предварительно выбрана спортивная база «Юность» в районе Горохового озера», - написал Дмитрий Быстров.

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