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Общество

До +13 градусов ожидается в Пскове 3 мая

Переменная облачность ожидается в Псковской области 3 мая. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха днем составит от +10 до +15, ночью – от -3 до +2.

В Пскове синоптики прогнозируют без существенных осадков, температура днем составит от +11 до +13, ночью – от +0 до +2.

В Великих Луках также без существенных осадков, температура днем - от +12 до +14, ночью – от -0 до -2.

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