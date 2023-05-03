До +13 градусов ожидается в Пскове 3 мая

09:00, 03 мая 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 3 мая. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха днем составит от +10 до +15, ночью – от -3 до +2.

В Пскове синоптики прогнозируют без существенных осадков, температура днем составит от +11 до +13, ночью – от +0 до +2.

В Великих Луках также без существенных осадков, температура днем - от +12 до +14, ночью – от -0 до -2.